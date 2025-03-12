Конор – Рогану: «Если ищешь гостя для подкаста, то у меня есть для тебя отличный вариант»
Конор Макгрегор обратился к Джо Рогану.
«Джо, как дела? Я отправил тебе сообщение, друг. Если ищешь гостя для подкаста, то у меня есть для тебя отличный вариант», – написал бывший двойной чемпион UFC в социальных сетях.
Роган – комментатор UFC и ведущий самого популярного подкаста в мире, собирающего около 200 миллионов прослушиваний в месяц.
Конор Макгрегор: «Я подерусь в лиге Bare Knuckle. Запомните мои слова»
Джо Роган – голос UFC. Он начинал со стендапов в стрип-барах, а на днях продал свой подкаст за 100 миллионов долларов
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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