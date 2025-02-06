Роган заявил, что отказался от подкаста с Камалой Харрис из-за UFC: «В тот день был бой Топурии и Холлоуэя, я не мог это пропустить»
«Команда Харрис хотела сделать подкаст на следующий день после Трампа. Я согласился, но сказал, что не позже 8:30 утра.
Причина в том, что у меня был запланирован подкаст с просмотром турнира UFC. Я не мог сказать: «Нет, ребята, мы все отменяем, я беру интервью у Харрис».
Я − комментатор ММА, это часть моей работы. Так что я предложил команде Харрис записаться утром, потому что я должен подготовиться к боям.
В тот день был бой Илии Топурии и Макса Холлоуэя. Для фанатов UFC это огромный бой. Макс только что нокаутировал Джастина Гейджи, а Топурия − если не первый, то второй в списке P4P. Я не мог такое пропустить», − сказал комментатор UFC и стэндап-комик Джо Роган.
Камала Харрис – вице-президент 46-го президента США Джо Байдена и кандидат на пост президента США от Демократической партии на выборах 2024 года.
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