Конор Макгрегор: «Я подерусь в лиге Bare Knuckle. Запомните мои слова»
Конор Макгрегор пообещал, что подерется в лиге кулачных боев.
«Конор Макгрегор подерется в лиге Bare Knuckle. Запомните мои слова», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор на пресс-конференции в Италии.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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