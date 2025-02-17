Конор Макгрегор: «Я подерусь в лиге Bare Knuckle. Запомните мои слова»

Конор Макгрегор пообещал, что подерется в лиге кулачных боев.

«Конор Макгрегор подерется в лиге Bare Knuckle. Запомните мои слова», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор на пресс-конференции в Италии.

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