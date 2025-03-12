Шаблий встретится с Примусом в 1/4 финала Гран-при PFL
Александр Шаблий подерется с Брентом Примусом в четвертьфинале Гран-при PFL.
Поединок в легком весе состоится 18 мая в Орландо, штат Флорида. Напомним, что бойцы уже встречались ранее – в июне-2022 россиянин победил нокаутом во втором раунде.
Шаблий (24-2) в последний раз дрался в сентябре прошлого года, когда уступил Усману Нурмагомедову судейским решением.
Примус (15-4) в ноябре досрочно проиграл Гаджи Рабаданову.
Александр Шаблий возглавил новую бойцовскую лигу FORCE FC при поддержке Басты: «Мы уже анонсировали, что это не только кулачная лига, поэтому собирать за Hardcore не будем»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм PFL
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