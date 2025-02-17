Экс-боец UFC Александр Романов подписал контракт с PFL.

MMA Mania, ссылаясь на несколько источников, утверждает, что PFL подписал контракт с экс-бойцом топ-15 тяжелого веса UFC Александром Романовым и полулегковесом Джейком Хэдли.

Бойцы дебютируют в промоушене уже в этом году.

Романов выступал в UFC c 2020-го. На его счету семь побед и три поражения.

Хэдли провел в UFC пять боев: две победы и три поражения.

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