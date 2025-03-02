Александр Шаблий возглавил новую бойцовскую лигу FORCE FC при поддержке Басты: «Мы уже анонсировали, что это не только кулачная лига, поэтому собирать за Hardcore не будем»

В России открылась новая бойцовская лига FORCE FC.

Промоушен возглавил боец Bellator Александр Шаблий.

«Вижу в соцсетях сетях негатив, мол, убрали с рынка Hardcore, поставили своих, рейдерский захват и так далее. У нас не стояла задача построить компанию на чужом горе. Все мы понимаем, что к этому состоянию они пришли по многим причинам. А лицензия это как раз и есть кредит доверия со стороны Федерации бокса.

Так как опыт уже был накоплен годами. Все мое окружение знает, что идея реанимировать Рго FС сидела в голове давно. Турниры под этим брендом начали проводиться аж в 2008-м. В 2022-м мы провели последнее мероприятие, после чего ушли думать над новой концепцией. Все постоянно менялось, появлялись новые идеи, но суть оставалась прежней.

В процессе мне очень помог Василий Вакуленко. Он дал понимание в плане медийного развития лиги, а также ориентир на запросы спортивной аудитории, так как сам давно развивает СКА в медиа-лиге. Там и возник промоушен FORCE FC. Мы уже анонсировали, что это не только кулачная лига, поэтому собирать за Hardcore не будем. Да, наверное, сейчас проще сформировать карды, так как на рынке больше свободных агентов. Но это, пожалуй, единственное, что приходит в голову из каких-то пересечений.

Наша цель – привнести в индустрию что-то новое, показать, что привлекать внимание может не только грязь. Планируем шуметь и давать здоровую конкуренцию всем российским промоушенам. Задача стоит отыскать новые таланты, устраивать громкие противостояния с действующими именами и писать следующую главу историю единоборств, как это когда-то сделала Pro Fc.

Мы планируем провести шесть турниров до конца года, бойцы которых войдут в основу нашего ростера. Запустим первые Гран-при и разыграем чемпионские пояса. Это будет ударный год, нас ждет много интересного, и мы будем бороться за каждого своего зрителя», –- сказал президент FORCE FC Александр Шаблий .

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