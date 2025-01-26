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Шаблий – о будущем Немкова: «Если Вадим перейдет в UFC, то спокойно сможет создать конкуренцию в топ-3»

Александр Шаблий оценил шансы Вадима Немкова в UFC.

«В принципе, никакой интриги в бое Немкова и Джонсона не было. Очевидно было, что Вадим победит, потому что он на две головы сильнее.

Стоит ли ему продолжать выступать в PFL? Знаю, что у него был крайний бой по контракту. Соперников для него в PFL на сегодняшний день, наверное, уже не осталось. Может быть, Денис Бойцов или Фрэнсис Нганну, но думаю, что с камерунцем организаторы не хотят делать бой, потому что хотят больше выжать из него медийной составляющей.

Если Вадим перейдет в UFC, то спокойно сможет создать конкуренцию в топ-3», – сказал боец PFL Александр Шаблий.

Напомним, Вадим Немков задушил Тимоти Джонсона на PFL Champions Series.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
logoВадим Немков
logoMMA
logoАлександр Шаблий
PFL
logoUFC
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