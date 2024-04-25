Александр Шаблий: «Хотелось бы попробовать себя в UFC. Думаю, что с PFL у меня отношения не завяжутся»

Александр Шаблий заявил, что может покинуть PFL.

«Если я сейчас заберу контракт и уйду, я могу начать карьеру в с чистого листа, скажем так, не дожидаясь, когда я еще проведу второй бой в , а если мне сейчас подраться за пояс, мне еще придется один бой проводить. Конечно, хотелось бы попробовать себя в UFC.

До этого я говорил, что хочу остаться в и попробовать оспорить пояс PFL, потому что, видя Гран-при, в которое собрали легковесов, и зная прошлого чемпиона, я знаю, что мне это по силам.

Но, глядя на то, как складываются дела у PFL, как они ведут бизнес, люди не понимают, как надо строить отношения в этой индустрии. Поэтому я думаю, что у меня отношения с ними не завяжутся», – сказал боец ММА Александр Шаблий.

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