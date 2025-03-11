Джефф Монсон: «В MMA больше не вернусь. Готов иногда принимать вызовы по боксу»
Джефф Монсон заявил, что больше не вернется в MMA.
«По ММА я выступать больше не буду, это довольно сложно. Готов периодически принимать вызовы по боксу», – сказал бывший боец MMA Джефф Монсон.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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