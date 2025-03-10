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Монсон – о возвращении UFC в Россию: «Это неизбежно, 100%. Уайт любит российскую аудиторию»

Джефф Монсон уверен, что UFC вернется в Россию.

«Это неизбежно, UFC скоро будет в России. Это 100%. Дана Уайт любит бои и российскую аудиторию. Он знает, что там настоящие фанаты. UFC будет в России. Безусловно», - заявил экс-боец MMA Джефф Монсон.

Напомним, последний турнир UFC в России состоялся в ноябре 2019-го в Москве.

Уайт – о турнире UFC в России: «Путин и Трамп должны разобраться с этим»

Анкалаева освистали за умную победу. Интересно, а чего они ждали?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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