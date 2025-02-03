Монсон не будет драться с Роем Джонсом: «Один промоутер хотел сделать себе имя на такой вывеске, но в итоге события не будет»
Поединка между Джеффом Монсоном и Роем Джонсом не будет.
«Этого боя не будет. Один промоутер просто хотел сделать себе имя на такой вывеске, но в итоге события не будет», – заявил боец MMA Джефф Монсон.
В октябре Монсон заявил, что проведет боксерский поединок против Джонса в 2025-м.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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