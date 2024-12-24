Монсон – о возвращении Емельяненко: «Он был таким, как раньше. Думаю, ему помогло общение с мусульманами»
Джефф Монсон высказался о возвращении Александра Емельяненко.
«Я видел бой. Александр выглядел тем, кого мы все знали раньше. Я думаю, что ему очень помогло общение с хорошими позитивными людьми. И многие из тех, с кем он общается, мусульмане. Это влияние помогло ему, как я считаю, очень сильно», – заявил экс-боец MMA Джефф Монсон.
Напомним, Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за 36 секунд в поединке на NFL 2 в Ингушетии.
Менеджер Емельяненко: «Поучаствовать в прощальном поединке Монсона было бы здорово. Жаль, что Джефф уйдет на поражении»
Президент NFL Калиматов: «Александр Емельяненко проведет в лиге еще три боя»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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