Кормье – о Перейре: «Думаю, что на бой с Анкалаевым Алекс вышел с максимальным весом. Сомневаюсь, что он достаточно силен для поединков с более крупными бойцами»
Даниэль Кормье считает, что Перейры недостаточно силен для тяжелого дивизиона.
«Когда я смотрел бой Перейры и Анкалаева, то подумал, что Алекс показал максимальный вес, в котором может драться.
Мне не кажется, что он достаточно силен для боев с более крупными соперниками. Магомед смог оказать большое давление на Перейру, оставаясь в безопасности», – заявил бывший чемпион UFC Даниэль Кормье.
Как же Анкалаев обезвредил опаснейшего ударника UFC?
Магомед Анкалаев: «Давно бы выиграл пояс, но мне не давали шанс. Знал, что одолею Перейру»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
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