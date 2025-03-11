Кормье – о Перейре: «Думаю, что на бой с Анкалаевым Алекс вышел с максимальным весом. Сомневаюсь, что он достаточно силен для поединков с более крупными бойцами»

Даниэль Кормье считает, что Перейры недостаточно силен для тяжелого дивизиона.

«Когда я смотрел бой Перейры и Анкалаева, то подумал, что Алекс показал максимальный вес, в котором может драться.

Мне не кажется, что он достаточно силен для боев с более крупными соперниками. Магомед смог оказать большое давление на Перейру, оставаясь в безопасности», – заявил бывший чемпион UFC Даниэль Кормье .

Как же Анкалаев обезвредил опаснейшего ударника UFC?

Магомед Анкалаев: «Давно бы выиграл пояс, но мне не давали шанс. Знал, что одолею Перейру»