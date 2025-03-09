Магомед Анкалаев: «Давно бы выиграл пояс, но мне не давали шанс. Знал, что одолею Перейру»
Магомед Анкалаев считает, что давно мог бы стать чемпионом UFC.
«Я был уверен в себе. Знал, что выиграю пояс. Он уже давно должен был быть у меня, но мне не давали шанса.
Все видели, что Перейра постоянно убегал, не давал мне бороться и бить. Мы всегда отрабатываем, что соперники будут атаковать. Но в боях со мной они почему-то работают вторым номером», – заявил чемпион UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, Анкалаев победил Алекса Перейру на UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.
Магомед Анкалаев: «Я не против реванша с Перейрой, но, возможно, Алексу стоит драться по-настоящему, а не убегать весь бой»
Анкалаев проведет следующий бой с Прохазкой, считают букмекеры. Россиянин котируется фаворитом потенциального поединка
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
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