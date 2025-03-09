Магомед Анкалаев: «Я не против реванша с Перейрой, но, возможно, Алексу стоит драться по-настоящему, а не убегать весь бой»
Магомед Анкалаев готов дать реванш Алексу Перейре.
«Алекс сказал, что не понял, почему мне отдали победу...
Послушайте. Я не против реванша, но, возможно, там Перейре стоит драться по-настоящему, а не просто убегать весь бой», – сказал чемпион UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру на UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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