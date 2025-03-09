Абдель-Азиз поздравил Анкалаева с титулом: «Иногда ты молоток, а иногда – гвоздь»
Али Абдель-Азиз поздравил Анкалаева с победой над Перейрой.
«Иногда ты молоток, а иногда – гвоздь. Поздравления Магомеду Анкалаеву.
Алекс Перейра – настоящий боец. Честно говоря, у него одна из лучших команд в мире. Плино, Гловер и его менеджмент – все они классные ребята», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.
Напомним, Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру на UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
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