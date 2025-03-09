Абдель-Азиз поздравил Анкалаева с титулом: «Иногда ты молоток, а иногда – гвоздь»

Али Абдель-Азиз поздравил Анкалаева с победой над Перейрой.

«Иногда ты молоток, а иногда – гвоздь. Поздравления Магомеду Анкалаеву .

Алекс Перейра – настоящий боец. Честно говоря, у него одна из лучших команд в мире. Плино, Гловер и его менеджмент – все они классные ребята», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз .

Напомним, Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру на UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.

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Перейра – Анкалаеву: «Внесу коррективы и выступлю намного лучше в реванше. Ты можешь на это рассчитывать»