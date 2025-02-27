Джамал Хилл подерется с Халилом Раунтри на UFC Fight Night 257 в Канзас-Сити

Джамал Хилл и Халил Раунтри проведут поединок в апреле-2025.

В ночь на 27 апреля в Канзас-Сити пройдет турнир UFC Fight Night 257, в главном бою которого состоится поединок в полутяжелом весе между Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри.

Хилл в январе-2025 проиграл нокаутом Иржи Прохазке. Раунтри в октябре-2024 проиграл нокаутом Алексу Перейре.

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