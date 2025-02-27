WBC обязал Дмитрия Бивола дать шанс Давиду Бенавидесу

Давид Бенавидес назначен обязательным претендентом на бой с Дмитрием Биволом.

«Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели реванш за звание абсолютного чемпиона мира 22 февраля. Давид Бенавидес победил Дэвида Морелла в бою за временный пояс.

Теперь Дмитрий Бивол должен провести бой с Давидом Бенавидесом», − сказано в пресс-релизе Всемирного боксерского совета.

Бивол обошел Бетербиева в рейтинге P4P от The Ring, лидер − Усик