Тренер Бивола Машьянов: «Дима с Бенавидесом спарринговал – трудностей не испытывал»

Геннадий Машьянов высказался о возможном бое Дмитрия Бивола и Давида Бенавидеса.

«Дима с Бенавидесом спарринговал. Каких-то трудностей не испытывал.

Нас не будет волновать, сколько он будет весить. Просто бой с Бенавидесом для нас неактуален», – сказал Геннадий Машьянов.

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