Бадаев раскритиковал комментаторов боя Бивол − Бетербиев: «Артур больше россиянин, но они болели за Дмитрия»

Асланбек Бадаев раскритиковал комментаторов боя Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«У нас есть много специалистов, у которых понимание бокса на более высоком уровне, чем у нас. Они всю жизнь этим занимались. Но хороший боксер – не значит хороший аналитик.

Мне цитируют слова Кости Цзю, Григория Дрозда. Но они болельщики Бивола. Имя «Дмитрий» для них ближе, чем имя «Артур».

Неважно, что Бетербиев больше россиянин, чем Бивол. Неважно, что в его честь гимн России играл чаще. На международной арене в любителях Бивол ничего не сделал.

У людей память короткая. Они позволили в эфире федерального канала озвучить свои личные предпочтения», − сказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев .

Напомним, что 22 февраля Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

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