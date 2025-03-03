Муртазалиев – о трилогии Бивола и Бетербиева: «В первом бою победил Артур, во втором выиграл Бивол. Ждем третий поединок»

Бахрам Муртазалиев одобрил идею трилогии Бивола и Бетербиева.

«Как и первый бой, реванш был очень хорошим. В первом победил Артур, во втором по делу выиграл Бивол. Ждем третий поединок.

Для российского бокса это очень крутое противостояние. Два лучших полутяжеловеса мира будут драться друг с другом уже в третий раз», – заявил чемпион мира по боксу Бахрам Муртазалиев .

22 февраля Бивол победил Бетербиева в реванше и стал новым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. В октябре-2024 Бетербиев выиграл в первом бою.

Менеджер Бивола: «Предполагаю, что следующим соперником будет Бетербиев»

Бивол и Бетербиев проведут трилогию до конца 2025 года (ТАСС)