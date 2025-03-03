Муртазалиев – о трилогии Бивола и Бетербиева: «В первом бою победил Артур, во втором выиграл Бивол. Ждем третий поединок»
Бахрам Муртазалиев одобрил идею трилогии Бивола и Бетербиева.
«Как и первый бой, реванш был очень хорошим. В первом победил Артур, во втором по делу выиграл Бивол. Ждем третий поединок.
Для российского бокса это очень крутое противостояние. Два лучших полутяжеловеса мира будут драться друг с другом уже в третий раз», – заявил чемпион мира по боксу Бахрам Муртазалиев.
22 февраля Бивол победил Бетербиева в реванше и стал новым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. В октябре-2024 Бетербиев выиграл в первом бою.
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Бивол и Бетербиев проведут трилогию до конца 2025 года (ТАСС)
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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