Менеджер Бивола: «Предполагаю, что следующим соперником будет Бетербиев»
В команде Дмитрия Бивола сказали, что следующим соперником станет Артур Бетербиев.
«Я предполагаю, что все-таки следующим боем будет третий поединок против Бетербиева», − сказал менеджер абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Вадим Корнилов.
«Супертурнир» с Биволом и Бетербиевым – провал: зал на шесть тысяч зрителей вместо 25 и дыра по просмотрам
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости