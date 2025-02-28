Менеджер Бивола: «Предполагаю, что следующим соперником будет Бетербиев»

В команде Дмитрия Бивола сказали, что следующим соперником станет Артур Бетербиев.

«Я предполагаю, что все-таки следующим боем будет третий поединок против Бетербиева », − сказал менеджер абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Вадим Корнилов.

«Супертурнир» с Биволом и Бетербиевым – провал: зал на шесть тысяч зрителей вместо 25 и дыра по просмотрам