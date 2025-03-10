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Перейра – о словах бывшей девушки: «Думаю, она должна перестать упоминать мое имя, потому что ее муж может ревновать. Шама»

Перейра отреагировал на язвительный комментарий бывшей девушки из-за поражения.

«Думаю, что она должна перестать упоминать мое имя, потому что ее муж может ревновать. Шама», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алекс Перейра.

Напомним, Перейра проиграл Магомеду Анкалаеву в главном событии UFC 313.

Бывшая девушка Перейры: «Больше нет Шамы. Карма. Алекс проиграл в Международный женский день. Может, это знак?

Так как Анкалаев обезвредил опаснейшего ударника UFC?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
logoUFC
logoАлекс Перейра
logoMMA
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