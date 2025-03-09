Магомед Анкалаев: «Спасибо всем моим ненавистникам, вы мотивируете меня»
Магомед Анкалаев прокомментировал победу над Алексом Перейрой.
«Я могу перебить всех ударников. Решил, что в первых трех раундах буду просто драться с Перейрой. Это было очень весело, но трудно. Ведь все, что делал мой противник, это бежал. Давление сегодня было моим лучшим оружием, и я очень счастлив.
У кого теперь есть сила? Спасибо всем моим ненавистникам, вы мотивируете меня», – написал в соцсетях чемпион UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, Анкалаев победил Алекса Перейру на UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.
Показывал средний палец фанатам и, кажется, служил в армии. Такого Анкалаева вы не знали
Анкалаева освистали за умную победу. Интересно, а чего они ждали?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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