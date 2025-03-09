Магомед Анкалаев: «Спасибо всем моим ненавистникам, вы мотивируете меня»

Магомед Анкалаев прокомментировал победу над Алексом Перейрой.

«Я могу перебить всех ударников. Решил, что в первых трех раундах буду просто драться с Перейрой. Это было очень весело, но трудно. Ведь все, что делал мой противник, это бежал. Давление сегодня было моим лучшим оружием, и я очень счастлив.

У кого теперь есть сила? Спасибо всем моим ненавистникам, вы мотивируете меня», – написал в соцсетях чемпион UFC Магомед Анкалаев .

Напомним, Анкалаев победил Алекса Перейру на UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.

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