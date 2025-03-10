Бывшая девушка Перейры: «Больше нет Шамы. Карма. Алекс проиграл в Международный женский день. Может, это знак?
Экс-подруга Алекса Перейры отреагировала на его поражение Магомеду Анкалаеву.
«У нас новый чемпион в полутяжелом весе. Больше нет Шамы. Карма.
Он проиграл в Международный женский день. Может быть, это знак, ребята», – сказала Мерле Кристин на видео в соцсетях.
Напомним, Перейра проиграл Анкалаеву в главном событии UFC 313.
Так как Анкалаев обезвредил опаснейшего ударника UFC?
Магомед Анкалаев: «Спасибо всем моим ненавистникам, вы мотивируете меня»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мерле Кристин
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