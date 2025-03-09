Перейра – Анкалаеву: «Внесу коррективы и выступлю намного лучше в реванше. Ты можешь на это рассчитывать»
Алекс Перейра пообещал Магомеду Анкалаеву, что выступит лучше в реванше.
«Я вернусь, как всегда. Внесу некоторые коррективы для реванша, в котором выступлю намного лучше. Ты можешь на это рассчитывать», – заявил экс-чемпион UFC Алекс Перейра.
Напомним, Анкалаев победил Алекса Перейру на UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.
Анкалаева освистали за умную победу. Интересно, а чего они ждали?
Магомед Анкалаев: «Давно бы выиграл пояс, но мне не давали шанс. Знал, что одолею Перейру»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алекса Перейры
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