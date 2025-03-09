Сехудо – о победе Анкалаева: «Какое выступление! Реванш будет легендарным»

Генри Сехудо похвалил Магомеда Анкалаева за бой с Алексом Перейрой.

«Какое выступление показал Магомед Анкалаев ! Тактический план доведен до совершенства и полностью выполнен. Реванш будет легендарным», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо .

Напомним, Анкалаев победил Алекса Перейру в главном событии UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.

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