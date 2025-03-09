Сехудо – о победе Анкалаева: «Какое выступление! Реванш будет легендарным»
Генри Сехудо похвалил Магомеда Анкалаева за бой с Алексом Перейрой.
«Какое выступление показал Магомед Анкалаев! Тактический план доведен до совершенства и полностью выполнен. Реванш будет легендарным», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Напомним, Анкалаев победил Алекса Перейру в главном событии UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.
Магомед Анкалаев: «Мог лучше подраться, но что-то пошло не так. Дагестан, Кавказ, Россия, теперь у нас есть еще один пояс»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Генри Сехудо
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