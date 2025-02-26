Сехудо обратился к Яну на русском языке: «Давай, Петр. Я тебя порву»

Генри Сехудо вызвал на русском языке Петра Яна на бой.

«Эй, Петр. Давай по-русски. Я Генри Сехудо − двойной чемпион UFC, олимпийский чемпион. Я тебя порву», − сказал боец легчайшего веса UFC Генри Сехудо .

Сехудо 23 февраля проиграл Суну Ядуну техническим решением после отказа от продолжения поединка. Петр Ян в ноябре-2024 победил Дейвисона Фигейредо.

Сехудо хочет драться с Яном: «Если мне не дадут реванш с Ядуном, я бы предпочел Петра»