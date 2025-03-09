Магомед Анкалаев 15 боев шел к титулу в UFC. Больше всех среди российских чемпионов
В ночь на 9 марта в Лас-Вегасе на UFC 313 прошел титульный бой в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым.
Анкалаев победил единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.
К титулу Анкалаев шел 15 боев (2549 дней) – больше всех среди чемпионов из России. Петру Яну потребовалось 6 боев (750 дней), Хабибу Нурмагомедову – 9 (2269 дней), Исламу Махачеву – 12 (2709 дней).
Анкалаев выступает в UFC с 2018 года.
Титульник Анкалаева круче, чем у Хабиба. Такого из российских бойцов пока не делал никто
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
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