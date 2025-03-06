Магомед Анкалаев: «Время Перейры подошло к концу. У UFC будут новые звезды»
Магомед Анкалаев рассказал, считает ли Алекса Перейру главной звездой UFC.
«Стратегия на бой с Перейрой? Мы выйдем в стойке, а дальше уже посмотрим. Считаю ли я Перейру лицом промоушена? На сегодняшний день можно сказать, что он большая звезда в UFC.
Но я думаю, что его время подошло к концу. У UFC будут новые звезды и новые чемпионы», – сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
Титульный поединок между Анкалаевым и Перейрой состоится в ночь на 9 марта и возглавит турнир UFC 313.
Анкалаев делает меньше одного тейкдауна за бой и не проводит приемов. Его борьба переоценена?
Анкалаев идет за Перейрой. Ждем еще одного чемпиона UFC из России?
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
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