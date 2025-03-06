Магомед Анкалаев: «Время Перейры подошло к концу. У UFC будут новые звезды»

Магомед Анкалаев рассказал, считает ли Алекса Перейру главной звездой UFC.

«Стратегия на бой с Перейрой? Мы выйдем в стойке, а дальше уже посмотрим. Считаю ли я Перейру лицом промоушена? На сегодняшний день можно сказать, что он большая звезда в UFC.

Но я думаю, что его время подошло к концу. У UFC будут новые звезды и новые чемпионы», – сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев .

Титульный поединок между Анкалаевым и Перейрой состоится в ночь на 9 марта и возглавит турнир UFC 313.

Анкалаев делает меньше одного тейкдауна за бой и не проводит приемов. Его борьба переоценена?

Анкалаев идет за Перейрой. Ждем еще одного чемпиона UFC из России?