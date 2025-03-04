Оскар Де Ла Хойя: «У Канело нет шансов против Бивола»
Оскар Де Ла Хойя считает, что Канело не стоит драться с Дмитрием Биволом.
«У него нет шансов против Бивола. Стили делают бои», – сказал Оскар Де Ла Хойя.
В 2022 году Дмитрий Бивол победил Сауля Альвареса единогласным решением судей.
Победа Бивола – глазами человека из его команды в углу ринга
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: FightHubTV
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