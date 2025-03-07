Сауль Альварес: «Готов драться где угодно. Территория Канело – это весь мир»

Сауль Альварес прокомментировал бой против Уильяма Скалла.

«Это будет тяжелый бой против. Бой в Саудовской Аравии – это что-то новое для меня, но я готов драться где угодно. Территория Канело – это весь мир», – сказал Сауль Альварес .

Бой Альвареса и Уильяма Скаллы состоится 3 мая в Эр-Рияде.

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