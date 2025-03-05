Тренер Бивола Машьянов: «Канело слабее Бетербиева в физическом и в технико-тактическом плане»
Геннадий Машьянов сравнил Артура Бетербиева и Сауля Альвареса.
«Канело ниже уровнем и в физическом, и в технико-тактическом плане, чем Артур Бетербиев», – сказал Геннадий Машьянов.
Тренер Бивола Машьянов: «Третий бой с Бетербиевым нужен чисто по-человечески»
«Супертурнир» с Биволом и Бетербиевым – провал: зал на шесть тысяч зрителей вместо 25 и дыра по просмотрам
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Матч ТВ
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