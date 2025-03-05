Тренер Бивола Машьянов: «Канело слабее Бетербиева в физическом и в технико-тактическом плане»

Геннадий Машьянов сравнил Артура Бетербиева и Сауля Альвареса.

«Канело ниже уровнем и в физическом, и в технико-тактическом плане, чем Артур Бетербиев », – сказал Геннадий Машьянов.

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