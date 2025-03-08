Магомед Анкалаев собрал идеального бойца UFC, не включив ни одного россиянина
Магомед Анкалаев собрали идеального бойца UFC.
По версии Анкалаева, универсальный боец UFC включил бы в себя лучшие стороны следующих спортсменов:
Алекс Перейра – удары ногами;
Том Аспиналл – сила и скорость;
Джастин Гейджи – стойкость;
Макс Холлоуэй – выносливость;
Майкл Чендлер – работа у микрофона;
Мераб Двалишвили – бойцовский интеллект.
Анкалаев идет за Перейрой. Ждем еще одного чемпиона UFC из России?
UFC 313: Анкалаев против Перейры, Гейджи подерется с Физиевым и другие бои. Начало основного карда – 06:00 по мск
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on TNT Sports
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