Магомед Анкалаев собрал идеального бойца UFC, не включив ни одного россиянина

Магомед Анкалаев собрали идеального бойца UFC.

По версии Анкалаева , универсальный боец UFC включил бы в себя лучшие стороны следующих спортсменов:

Алекс Перейра – удары ногами;

Том Аспиналл – сила и скорость;

Джастин Гейджи – стойкость;

Макс Холлоуэй – выносливость;

Майкл Чендлер – работа у микрофона;

Мераб Двалишвили – бойцовский интеллект.

Анкалаев идет за Перейрой. Ждем еще одного чемпиона UFC из России?

UFC 313: Анкалаев против Перейры, Гейджи подерется с Физиевым и другие бои. Начало основного карда – 06:00 по мск