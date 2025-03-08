Хавьер Мендес: «В борьбе Перейра уступает Анкалаеву. Если бой перейдет в партер, то Алексу нужно будет встать. И чем раньше, тем лучше»

Хавьер Мендес считает, что Анкалаеву не стоит драться в стойке с Перейрой.

«Алекс постоянно спаррингует, он никогда не отдыхает и пытается стать лучше. Да, в борьбе он уступает Анкалаеву . Если бой перейдет в партер, то Перейре нужно будет встать. И чем раньше, тем лучше.

Анкалаеву нужен тейкдаун. Нельзя долго биться с Алексом в стойке.

Преимущество Анкалаева – борьба. Но, возможно, он будет драться в стойке. Я не знаю. Ведь он может», – сказал тренер Хавьер Мендес .

Бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры возглавит UFC 313, который пройдет в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе.

Титульник Анкалаева круче, чем у Хабиба. Такого из российских бойцов пока не делал никто

Алекс Перейра и Магомед Анкалаев показали одинаковый вес перед UFC 313