Хавьер Мендес: «В борьбе Перейра уступает Анкалаеву. Если бой перейдет в партер, то Алексу нужно будет встать. И чем раньше, тем лучше»
Хавьер Мендес считает, что Анкалаеву не стоит драться в стойке с Перейрой.
«Алекс постоянно спаррингует, он никогда не отдыхает и пытается стать лучше. Да, в борьбе он уступает Анкалаеву. Если бой перейдет в партер, то Перейре нужно будет встать. И чем раньше, тем лучше.
Анкалаеву нужен тейкдаун. Нельзя долго биться с Алексом в стойке.
Преимущество Анкалаева – борьба. Но, возможно, он будет драться в стойке. Я не знаю. Ведь он может», – сказал тренер Хавьер Мендес.
Бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры возглавит UFC 313, который пройдет в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Хавьер Мендес Подкаст»
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