Перейра – о поединке с Анкалаевым: «Это бой, который я давно хотел»
Алекс Перейра признался, что давно хотел подраться с Магомедом Анкалаевым.
«Это бой, который я давно хотел. Многие говорят о грэпплинге, но я активно работал с ним еще перед дебютным поединком в UFC. Теперь пришло время показать, на что я способен», – сказал чемпион UFC Алекс Перейра.
Перейра и Анкалаев подерутся в главном событии UFC 313 в ночь на 9 марта.
UFC 313: Анкалаев против Перейры, Гейджи подерется с Физиевым и другие бои. Начало основного карда – 06:00 по мск
Титульник Анкалаева круче, чем у Хабиба. Такого из российских бойцов пока не делал никто
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
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