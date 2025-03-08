Перейра – о поединке с Анкалаевым: «Это бой, который я давно хотел»

Алекс Перейра признался, что давно хотел подраться с Магомедом Анкалаевым.

«Это бой, который я давно хотел. Многие говорят о грэпплинге, но я активно работал с ним еще перед дебютным поединком в UFC. Теперь пришло время показать, на что я способен», – сказал чемпион UFC Алекс Перейра .

Перейра и Анкалаев подерутся в главном событии UFC 313 в ночь на 9 марта.

UFC 313: Анкалаев против Перейры, Гейджи подерется с Физиевым и другие бои. Начало основного карда – 06:00 по мск

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