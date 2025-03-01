Белал Мухаммад: «Топурия ничего не теряет, а Махачев строит наследие. Люди хотят увидеть поражение Ислама»
Белал Мухаммад считает, что Исламу Махачеву не выгоден бой с Илией Топурией.
«Махачев в непростом положении. Все хотят боя с Топурией, а в комментариях пишут: «Он дрался только с полулегковесами». И те же люди говорят, что Ислам боится Илию. Если Махачев победит, они скажут: «Мы же говорили, что Илия слишком мал». Топурия всегда может спуститься обратно, он ничего не теряет.
А Ислам строит наследие. Люди хотят увидеть поражение Махачева, они хотят видеть, как команда Хабиба проигрывает. Люди ненавидят величие, ненавидят успех, они хотят видеть падение», – сказал Белал Мухаммад.
Белал − о бое с Маддаленой: «Когда он выйдет со мной в клетку, то поймет, почему я так хорош»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
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