Ковалев − о проигрыше Сафару: «Пошутил над соперником, а в итоге сам прикурил»

Теги Сергей Ковалев бокс Бокс/MMA/UFC

Сергей Ковалев назвал причину проигрыша Робину Сафару.

«Пошутил над соперником, а в итоге сам прикурил, короче. Да, так бывает. Сказался долгий простой, что-то не пойму, почему волновался в день боя. Как новичок.

Волнение какое-то было, сгорел прям, ватный на ринг вышел, остроты и скорости не было. Либо простой сказался, либо года уже. Не знаю. Сейчас отдохну, а потом буду принимать решение», − сказал Сергей Ковалев.

Грустное возвращение Ковалева: обещал дать сопернику #####, но улетел в нокдаун

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5 комментариев
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Хотя бы рефлексия верная)
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Серёге на отдых пора
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Ну, посеял залупу, что поделать))
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А сейчас кто на него ставил, кто? Короче кто глупый тут?)
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А какой замах был
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