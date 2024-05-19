Ковалев − о проигрыше Сафару: «Пошутил над соперником, а в итоге сам прикурил»

Сергей Ковалев назвал причину проигрыша Робину Сафару.

«Пошутил над соперником, а в итоге сам прикурил, короче. Да, так бывает. Сказался долгий простой, что-то не пойму, почему волновался в день боя. Как новичок.

Волнение какое-то было, сгорел прям, ватный на ринг вышел, остроты и скорости не было. Либо простой сказался, либо года уже. Не знаю. Сейчас отдохну, а потом буду принимать решение», − сказал Сергей Ковалев.

Грустное возвращение Ковалева: обещал дать сопернику #####, но улетел в нокдаун