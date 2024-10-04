Сергей Ковалев завершит карьеру в 2025 году (ТАСС)

Сергей Ковалев завершит карьеру в 2025 году после прощального боя.

«Сергей готов завершить карьеру в ближайшее время, это произойдет в 2025 году. Он проведет прощальный бой и повесит перчатки на гвоздь. Предложения по последнему поединку пока нет, ведутся переговоры», − цитирует ТАСС источника в команде Сергея Ковалева .

В последний раз Ковалев дрался в мае-2024, когда проиграл Робину Сафару.

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