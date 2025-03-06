Промоутер Кличко: «Владимир хочет получить бой за титул. Он находится в великолепной форме»

Промоутер Владимира Кличко высказался о возможном возвращении боксера.

«Владимир – историческая личность. Не хочу спекулировать на его имени, но, насколько я понимаю, он хочет получить бой за титул. И если кто-то и способен на возвращение в таком возрасте, то это Владимир.

Каждый раз, когда я его вижу, он находится в великолепной форме. У него много потрясающих вариантов для возобновления карьеры – например, реванши с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри », – сказал промоутер Том Леффлер .

Кличко 48 лет. Последний бой он провел в апреле-2017, уступив Джошуа нокаутом в 11-м раунде.

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