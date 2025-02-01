Александр Красюк: «Бой Усика с Кличко – это план мечты»
Александр Красюк предположил, что Усик может провести бой с Владимиром Кличко.
«Мы не знаем, что будет дальше. Многое зависит от того, как пройдет бой Паркера против Дюбуа. Но мы также слышали, что Владимир Кличко намерен стать самым возрастным чемпионом мира в тяжелом весе.
Провести бой Усика с Кличко – это план мечты», – сказал промоутер Александра Усика Александр Красюк.
Кличко-младший в 48 лет хочет вернуться в бокс и подраться за титул. Чего?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Talksport
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