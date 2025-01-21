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Промоутер Кличко: «Владимир хотел бы бой за титул. Но он не собирается драться с Усиком»

Промоутер Владимира Кличко намекнул на возможного соперника украинца.

«Владимир сказал, что хотел бы подраться за титул и побить рекорд Джорджа Формана, так что посмотрим. Ему 48 лет. В марте исполнится 49. Если кто-то и может это сделать, то это Владимир.

Естественно, он не собирается драться с Александром Усиком. Но у него есть незаконченное дело с Тайсоном Фьюри. Посмотрим, как все сложится. Я хотел бы снова увидеть его на ринге», – сказал промоутер Том Леффлер.

Напомним, Владимир Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей в 2015-м. В августе 2017-го Кличко объявил о завершении карьеры.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESNEWS
logoТайсон Фьюри
Том Леффлер
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