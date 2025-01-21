Промоутер Кличко: «Владимир хотел бы бой за титул. Но он не собирается драться с Усиком»
Промоутер Владимира Кличко намекнул на возможного соперника украинца.
«Владимир сказал, что хотел бы подраться за титул и побить рекорд Джорджа Формана, так что посмотрим. Ему 48 лет. В марте исполнится 49. Если кто-то и может это сделать, то это Владимир.
Естественно, он не собирается драться с Александром Усиком. Но у него есть незаконченное дело с Тайсоном Фьюри. Посмотрим, как все сложится. Я хотел бы снова увидеть его на ринге», – сказал промоутер Том Леффлер.
Напомним, Владимир Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей в 2015-м. В августе 2017-го Кличко объявил о завершении карьеры.
Лучшие тяжи в истории бокса: где место Усика среди Али, Тайсона и других титанов?
Тайсон трахался, а Уайлдер плакал и бил невесту: так топ-боксеры впервые проигрывали
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESNEWS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем