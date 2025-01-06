Даниэль Дюбуа: «Бой с Кличко? Было бы интересно. Готов защищать пояс против него»
Даниэль Дюбуа не исключает, что подерется с Владимиром Кличко.
«Это было бы интересно, не правда ли?
Готов ли я защищать пояс в поединке с Кличко? Да. Я открыт ко всем соперникам», – признался чемпион мира по боксу Даниэль Дюбуа.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал BoxNation
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