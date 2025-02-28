Царукян восстановился от травмы и готов к тренировкам (ТАСС)

Арман Царукян восстановился от травмы спины, которую он получил перед боем с Исламом Махачевым.

«Арман мог стать и соперником Джастина Гэтжи на коротком уведомлении, но UFC не захотел проводить этот бой в промежуточном весе.

Арман восстановился и готов начать подготовку к новому поединку. На данный момент соперник и дата не определены, это будет известно позднее», − цитирует ТАСС источника в команде Армана Царукяна .

19 января Царукян должен был подраться с Исламом Махачевым за титул в легком весе, в последний раз Арман дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру.

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