Царукян восстановился от травмы и готов к тренировкам (ТАСС)
Арман Царукян восстановился от травмы спины, которую он получил перед боем с Исламом Махачевым.
«Арман мог стать и соперником Джастина Гэтжи на коротком уведомлении, но UFC не захотел проводить этот бой в промежуточном весе.
Арман восстановился и готов начать подготовку к новому поединку. На данный момент соперник и дата не определены, это будет известно позднее», − цитирует ТАСС источника в команде Армана Царукяна.
19 января Царукян должен был подраться с Исламом Махачевым за титул в легком весе, в последний раз Арман дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
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