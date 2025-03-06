Адесанья считает, что Перейра победит Анкалаева: «Все закончится нокаутом»

Исраэль Адесанья дал прогноз на бой Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева.

«Думаю, что победит Перейра , потому что он сейчас на подъеме. Несмотря на огромное количество путешествий, он продолжает быть активным. Единственный шанс Анкалаева – поймать Алекса, когда тот допустит ошибку.

Если он поймает его на контратаке, то ночь может стать для Перейры опасной. Но я думаю, что все закончится так: лоу-кик, лоу-кик, лоу-кик, левый хук. Досрочная победа Перейры. Все закончится нокаутом в четвертом или пятом раунде», – сказал бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья .

Титульный бой между Перейрой и Анкалаевым состоится в ночь на 9 марта и возглавит турнир UFC 313.

Анкалаев делает меньше одного тейкдауна за бой и не проводит приемов. Его борьба переоценена?

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