Джамал Хилл: «Знаю, что меня будут хейтить, но я ставлю на Анкалаева»

Джамал Хилл считает, что Магомед Анкалаев победит Алекса Перейру.

«Знаю, что меня будут хейтить, но мне и так хватает хейта, так что пошли вы все. Я ставлю на Магомеда», – сказал Джамал Хилл .

Алекс Перейра 9 марта подерется с Магомедом Анкалаевым в главном событии UFC 313.

Перейра – Анкалаеву: «Отдай $200 тысяч на благотворительность, если так уверен в победе»