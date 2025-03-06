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«Чтобы успешно сбросить вес, нужно пить воду». Анкалаев признался, что нарушил пост в Рамадан

Магомед Анкалаев признался, что нарушил пост в Рамадан из-за весогонки.

«Да, я строго соблюдаю пост. За исключением этой недели, когда мне пришлось несколько раз его прервать. Чтобы успешно сбросить вес, нужно пить воду – это важно. За исключением этого, я постился с самого начала Рамадана. И после боя, конечно же, я буду следовать правилам религии. Как и должно быть», – сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

В ночь на 9 марта Анкалаев подерется с Алексом Перейрой. Титульный бой возглавит турнир UFC 313.

Алекс Перейра: «Анкалаев использует Рамадан для оправдания, я видел ланч-боксы с его именем. Он не постится»

«Ночью просыпался от судорог из-за обезвоживания». Каково драться в Рамадан?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: AgFight
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logoUFC 313
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полутяжелый вес (MMA)
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