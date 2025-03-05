Алекс Перейра: «Анкалаев использует Рамадан для оправдания, я видел ланч-боксы с его именем. Он не постится»

Алекс Перейра обвинил Магомеда Анкалаева во лжи.

«Анкалаев использует Рамадан в качестве оправдания. Сегодня я пошел за ланч-боксами, там были два пакета с его именем. На пакетах было указано время. Он не постится», – сказал Алекс Перейра .

Алекс Перейра 9 марта подерется с Магомедом Анкалаевым в главном событии UFC 313.

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