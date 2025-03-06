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Сильва – о возвращении в ММА: «Я не закончил с боями. Тренируюсь каждый день»

Андерсон Сильва высказался о возможном возвращении в клетку.

«Я никогда не уйду на пенсию. Выполняю физические упражнения каждый день. Дважды в неделю занимаюсь джиу-джитсу, а вчера у меня была тренировка по боксу. Еще отрабатываю навыки в муай-тай. Вы когда-нибудь слышали о спецназе? Я живу в таком же режиме.

Я всегда готов. Мне не хватает только нескольких вещей: места проведения боя, имени соперника и информации о весе. Я тренируюсь каждый день. С боями я не закончил», – сказал бывший чемпион UFC Андерсон Сильва.

Сильве 49 лет. В последний раз он дрался по правилам ММА осенью-2020, когда проиграл Юрайе Холлу.

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Андерсон Сильва может возобновить карьеру в японском ММА-промоушене

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
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