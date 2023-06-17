Андерсон Сильва может возобновить карьеру в японском ММА-промоушене

Теги UFC Андерсон Сильва Юрайа Холл Бокс/MMA/UFC

Андерсон Сильва может провести первый бой в ММА с 2020 года.

«Сейчас я сосредоточен на двух проектах в кино, и очень скоро у нас будет что-то хорошее в отношении боев. Мы ведем переговоры о возможном последнем бое по ММА в Японии.

В этом есть смысл. Я начал свою международную карьеру там, поэтому я думаю ее там закончить. Посмотрим, произойдет ли это», – сказал бывший чемпион UFC Андерсон Сильва.

В последний раз Андерсон Сильва дрался по правилам ММА осенью 2020 года, проиграв Юрайе Холлу.

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